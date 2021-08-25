Uşak’ta havalar ısınıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Uşak’ta havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 gün hava sıcaklıklarının mevsim normalinden 5 ila 7 derece arasında daha yüksek olacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bölge Tarım ve Uyarı Merkezimizde yaptığımız son değerlendirmelere göre 26 Ağustos 2021 Perşembe gününden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 34-36, Denizli’de 36-38, Uşak’ta 32-34 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yapılan açıklamada başta yaşlı, çocuk ve kronik hastaların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.