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Uşak’ta havalar ısınıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Uşak’ta havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.

UŞAK 25.08.2021, 15:43
Uşak’ta havalar ısınıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Uşak’ta havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 gün hava sıcaklıklarının mevsim normalinden 5 ila 7 derece arasında daha yüksek olacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bölge Tarım ve Uyarı Merkezimizde yaptığımız son değerlendirmelere göre 26 Ağustos 2021 Perşembe gününden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 34-36, Denizli’de 36-38, Uşak’ta 32-34 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yapılan açıklamada başta yaşlı, çocuk ve kronik hastaların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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