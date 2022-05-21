Uşak’ta gürültü sorun olmaktan çıkacak

Çevreye duyarlı çalışmaları ile dikkati çeken Uşak Belediyesi’nin gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik olarak hayata geçirdiği “Uşak İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi" projesi 26 Mayıs’ta tamamlanıyor.

Toplantıya Tubitak Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Nesimi Özkurt, Dr. Muhammet Erdöl ile Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Meral Gülmez Saçar, Dr. Durmuş Akkaya, Mehmet Kurnaz, ilgili daire müdürleri ve teknik personeller katılım sağladı. Eğlence yerlerinden, trafikten ve sanayiden kaynaklanan gürültülere ilişkin alınması gereken tedbirler ile belirlenen gürültü azaltıcı faaliyet senaryolarının paylaşıldığı toplantıda ayrıca; katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.

Nihai rapor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra; alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan gürültüyü azaltıcı eylem planları hayata geçirilecek. Böylece kentte yaşayan insanların gürültü problemi minimuma indirilecek.