Uşak’ta gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri serbest kaldı

Uşak’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan arama çalışmasında bin 283 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca, bir miktar esrar ve metamfetamin buldu. Araç içerisinde bulunan M.Y. ve İ.Ö., ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.