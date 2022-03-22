Uşak’ta gebe veya damızlık hayvan kesimi yasaklandı

Uşak İli Hayvan Sağlığı Zabıtası ve Komisyonu tarafından alınan karar gereğince gebe veya damızlık değeri taşıyan hayvanlar ile erken yaştaki kuzu ve oğlakların kesimi yasaklandı.

Uşak Hayvan Sağlığı Zabıtası ve Komisyonu; ülke ekonomisinde büyük öneme sahip olan hayvancılığı korumak ve tüketiciye iyi kalitede et ve et ürünleri sunabilmek amacıyla hayvan potansiyeline büyük zarar veren damızlık dişi ve gebe büyükbaş, küçükbaş hayvanlarının kesiminin mevzuata uygun olarak karara bağlandı. Alınan komisyon karar kapsamında gebe veya damızlık sığır ve koyu, erken yaştaki oğlak ve kuzu kesmenin yasaklandı.

Komisyondan yapılan açıklamada alınan kararlarla ilgili şu bilgilere yer verildi: "Merkez Yenişehir ve Sirge köylerinden sevk alınmasına, hayvan satışlarının sağlıklı bir ortamda yapılması için denetimlere ağırlık verilmesine, Hayvanların sağlık kontrollerinin sağlıklı yapılabilmesi için veteriner kontrollerinin mesai saatleri içerisinde yapılmasına, hayvan hastalıklarının engellenmesi için denetimlerin titizlikle yapılmasına, kanatlı hayvanların, hayvan pazarı ve diğer pazarlarda canlı olarak satılmasına engel olunması kararlaştırıldı. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar maddesi gereği cezai işlem uygulanacaktır”