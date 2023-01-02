UŞAK (İHA) – Uşak’ta fırıncıların 10 gün önce ekmek fiyatını 5 TL’ye çıkarmasının ardından Uşak Belediyesi Halk Ekmek’te satışlar 3 TL’den devam ediyor.

Uşak’ta yaklaşık 10 gün önce Uşak Fırıncılar Esnaf Odası üyeleri, 230 gram ekmeği 5 TL’den satmaya başladı. Uşak Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında alınan zam kararı gereği, Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fırını tarafından üretilen ve 2 TL’den satılan 260-270 gram arası ekmek, 1 Ocak tarihinden itibaren 3 TL’den satılma başladı.

Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, günde yaklaşık 17 bin ekmek üretiyor. Burada üretilen ekmekler, gelir düzeyi düşük Uşaklı vatandaşlara belediye tarafından kurulan 25 noktada satılıyor.

Uşak’ta ekmek satışı 3 farklı fiyattan yapılıyor

Uşak’ta Fırıncılar Esnaf Odası üyeleri tarafından üretilen 230 gram ekmek 5 TL’den, Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fırını tarafından üretilen 260-270 gram arası ekmek 3 TL’den, Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin usta öğreticiler gözetimimde ürettiği ekmek ise 4 TL’den Uşaklılara satılıyor.