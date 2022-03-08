Uşak’ta Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara karanfil dağıtıldı

Uşak’ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kolluk kuvvetleri tarafından kadınlara karanfil dağıtıldı.

Uşak’ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na stant kurdu. Burada kurulan stantlarda vatandaşlara kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) anlatırken ayrıca kadınlara da karanfiller hediye edildi. Ayrıca karanfil hediye edilen vatandaşlarla ekipler de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca ekipler tarafından kadınlara yönelik etkinlikler gün boyu devam edileceği öğrenildi.