Uşak’ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri için eğitmen aranıyor

Uşak’ta Yetenekli gençlerin keşfedilmesi adına kurulan ’Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ için eğitmen aranıyor.

Cumhurbaşkanlığı ilk 100 günlük programı çerçevesinde 81 ilde 100 “Deneyap Teknoloji Atölyesi” kurulmaya başlandı. , Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu gençlik merkezlerinde kurulmaya başlayan atölyelerde yetenekli gençlerin keşfedilmesi hedefleniyor. Uşak’ta Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Uşak Deneyap Teknoloji Atölyesi için eğitmen ihtiyacı olduğu açıklandı. Eğitmen adaylarının “DeneyapTurkiye” adresinden eğitmen şartnamesine ulaşabilecekleri aktarıldı.