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Uşak’ta çıkan yangında 2.5 hektar alan kül oldu

Uşak’ta 2.5 hektar alanın yandığı orman yangını, ekiplerin titiz çalışmasıyla kontrol altına alındı.

UŞAK 13.09.2021, 12:53
Uşak’ta çıkan yangında 2.5 hektar alan kül oldu

Uşak’ta 2.5 hektar alanın yandığı orman yangını, ekiplerin titiz çalışmasıyla kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre yangın Uşak’ta Eşme ilçesine bağlı Dereli Köy’ünde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alo 177’ye yapılan ihbarlar doğrultusunda yangın yerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 iş makinası ve 40 yangın söndürme elemanı yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sabaha kadar süren titiz müdahalelerle yangın kontrol altına alınırken yaklaşık olarak 2.5 hektar alanın kül olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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