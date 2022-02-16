Uşak’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

Uşak’ta husumetli olduğu öğrenilen 6 kişilik iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı.

Uşak’ta Ü.P., N.A. ve K.Ö. önceden husumetli oldukları kardeş olan F.D., Ü.D. ve M.D. ile Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından taraflar silahlarına davrandı. Çıkan silahlı çatışmada Ü.P. ve Ü.D. yaralandı. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmayla birlikte olay yerinden kaçan şüpheli şahısları yakaladı, suç aletlerini ele geçirdi. Şüpheli şahıslarda N.A. ve K.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.D., F.D., S.A. ve hastaneden taburcu edilen Ü.D., adliyeye sevk edildi. F.D. ve S.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ü.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.