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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e yetiştirmeyi istiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil, hamdolsun iyi bir konumdayız. Biz bu döviz rezervini daha güçlendirerek, artırarak merkez bankaları da kamu bankalarını yeri geldiğinde finanse edebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop’ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin’le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız, faizi düşürmek suretiyle."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgazımız Rusya’dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "
Uşak’ta çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
Uşak’ın Eşme ilçesinde çıkan yangınına çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edilirken Vali Turan Ergün’ün de yangın yerine gittiği öğrenildi.
UŞAK 29.09.2022, 00:25
Uşak’ın Eşme ilçesinde çıkan yangınına çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edilirken Vali Turan Ergün’ün de yangın yerine gittiği öğrenildi.
Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekip sevk edildi. 1 buçuk hektarlık alanda etkili olan yangına müdahale sürerken Uşak Valisi Turan Ergün’ün de yangın yerine gittiği öğrenildi.