Son Dakika
İranlı arama-kurtarma ekibinin lideri: “Ekipler ve devlet kurumları deprem bölgesinde aktif çalışıyordu ve çok iyi organize olmuştu”
BM tarafından yayınlanan Acil Yardım Çağrısında donörlerden 1 milyar ABD Doları kaynak talep ediliyor
Uşak’ta binlerce vatandaş, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülke genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Uşak’ta bu cenaze namazlarına binlerce vatandaş katıldı.
UŞAK 17.02.2023, 17:11
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülke genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Uşak’ta bu cenaze namazlarına binlerce vatandaş katıldı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ayrı ilde de etkili olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında 38 bin kişinin vefat ettiği açıklandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Uşak’ta da kılınan namazlara binlerce vatandaş katıldı. Edilen duaların ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım toplanırken vefat eden vatandaşlar için de ayrıca hayrına lokma döküldü.