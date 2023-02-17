Uşak’ta binlerce vatandaş, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülke genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Uşak’ta bu cenaze namazlarına binlerce vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ayrı ilde de etkili olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında 38 bin kişinin vefat ettiği açıklandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Uşak’ta da kılınan namazlara binlerce vatandaş katıldı. Edilen duaların ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım toplanırken vefat eden vatandaşlar için de ayrıca hayrına lokma döküldü.