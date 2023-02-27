Uşak’ta bin 77 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 77 sürücüye idari para cezası kesilirken, 26 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 407 araç kontrol edildi. Bin 77 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 26 araç trafikten men edildi.