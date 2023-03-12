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Uşak’ta bin 72 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 72 sürücüye idari para cezası kesilirken, 27 araç trafikten men edildi.
UŞAK 12.03.2023, 19:23
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 72 sürücüye idari para cezası kesilirken, 27 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 723 araç kontrol edildi. Bin 72 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 27 araç trafikten men edildi.