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Uşak’ta bin 709 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 709 sürücüye idari para cezası uygularken 44 aracı da trafikten men etti.
UŞAK 14.11.2021, 20:44
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 709 sürücüye idari para cezası uygularken 44 aracı da trafikten men etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 9 bin 465 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 709 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 44 araç da trafikten men edildi.