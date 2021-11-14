Uşak’ta bin 709 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 709 sürücüye idari para cezası uygularken 44 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 9 bin 465 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 709 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 44 araç da trafikten men edildi.