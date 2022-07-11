banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Uşak’ta bin 638 sürücüye para cezası

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 638 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.

UŞAK 11.07.2022, 17:33
Uşak’ta bin 638 sürücüye para cezası

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 638 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 10 bin 456 araç kontrol edildi. bin 638 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 42 araç da trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
27°
açık