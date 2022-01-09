Uşak’ta bin 567 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 567 sürücüye idari para cezası uygularken, 53 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan denetimlerde toplam 8 bin 825 araç kontrol edildi. Bin 567 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 53 araç da trafikten men edildi.