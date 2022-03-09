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Uşak’ta bin 541 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 541 sürücüye idari para cezası kesilirken, 31 araç da trafikten men edildi.
UŞAK 09.03.2022, 19:50
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 541 sürücüye idari para cezası kesilirken, 31 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 10 bin 306 araç kontrol edildi. Bin 541 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 31 araç da trafikten men edildi.