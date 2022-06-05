banner550

banner549

banner547

Son Dakika
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Dilek ağaca sığmadı!
Dilek ağaca sığmadı!
AK Parti Kampında futbol molası
AK Parti Kampında futbol molası

Uşak’ta bin 496 sürücüye para cezası

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 496 sürücüye idari para cezası kesilirken, 30 araç da trafikten men edildi.

UŞAK 05.06.2022, 12:46
Uşak’ta bin 496 sürücüye para cezası

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 496 sürücüye idari para cezası kesilirken, 30 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 799 araç kontrol edildi. bin 496 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 30 araç da trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
25°
açık