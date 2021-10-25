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Uşak’ta bin 490 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 490 sürücüye idari para cezası uygularken 42 aracı da trafikten men etti.
UŞAK 25.10.2021, 16:37
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 490 sürücüye idari para cezası uygularken 42 aracı da trafikten men etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 9 bin 14 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 490 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 42 araç da trafikten men edildi.