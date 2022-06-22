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Uşak’ta bin 471 sürücüye para cezası

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 471 sürücüye idari para cezası kesilirken, 50 araç da trafikten men edildi.

UŞAK 22.06.2022, 11:35
Uşak’ta bin 471 sürücüye para cezası

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 471 sürücüye idari para cezası kesilirken, 50 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 772 araç kontrol edildi. bin 471 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 50 araç da trafikten men edildi.

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