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Uşak’ta bin 229 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 229 sürücüye idari para cezası kesilirken, 25 araç da trafikten men edildi.

UŞAK 13.08.2022, 15:16
Uşak’ta bin 229 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 229 sürücüye idari para cezası kesilirken, 25 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 807 araç kontrol edildi. bin 229 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 25 araç da trafikten men edildi.

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