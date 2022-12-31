Uşak’ta bin 143 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 143 sürücüye idari para cezası kesilirken, 26 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 679 araç kontrol edildi. Bin 143 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 26 araç da trafikten men edildi.