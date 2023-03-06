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Uşak’ta bin 114 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 114 sürücüye idari para cezası kesilirken, 29 araç trafikten men edildi.
UŞAK 06.03.2023, 11:09
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 114 sürücüye idari para cezası kesilirken, 29 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 492 araç kontrol edildi. Bin 114 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.