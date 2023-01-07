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Uşak’ta bin 034 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 034 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç trafikten men edildi.
UŞAK 07.01.2023, 09:12
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 034 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 673 araç kontrol edildi. Bin 034 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 37 araç da trafikten men edildi.