Uşak’ta bin 034 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 034 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 673 araç kontrol edildi. Bin 034 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 37 araç da trafikten men edildi.