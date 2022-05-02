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Uşak’ta battaniye fabrikasında yangın
Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
UŞAK 02.05.2022, 14:25
Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre; Uşak’ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.