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Uşak’ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sona erdi

UŞAK’TA "AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI" PROGRAMININ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ. TOPLANTIDA KONUŞAN UŞAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇAKIN, BİLİNÇLENMENİN YERELLERDEN BAŞLANMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

UŞAK 22.09.2020, 18:14
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Uşak’ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sona erdi

Uşak’ta "Avrupa Hareketlilik Haftası" programının kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bilinçlenmenin yerellerden başlanması gerektiğini belirtti.

Toplantı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, haftanın anlam ve önemi dolayısıyla kentte bir çok etkinlik ve program düzenlediklerini belirtti. Avrupa Hareketlilik Haftası programını desteklediklerini belirten Mehmet Çakın, bilinçlenmenin yerelden başlaması gerektiğini ifade etti. Düzenlenen toplantının ardından resim yarışması sergisine katılan Mehmet Çakın, burada dereceye giren öğrencilere top, saat ve bisiklet gibi hediyeler taktim ettikten sonra yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Verilen ödüllerin ardından program sona ererken başkan Çakın, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

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