Uşak’ta atıklardan 52 MW elektrik elde ediliyor

Uşak Belediyesi, atıklardan elektrik enerjisi üretilen biyometanizasyon tesisinde, park ve bahçe atıklarından kompost gübre üretimine başlamayı planlıyor.

Sıfır Atık Projesi ile kentte ciddi bir geri kazanım sağlayan Uşak Belediyesi, atık yağ ve atık pil toplama kampanyaları ile de vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmaya devam ediyor. Tüm bu faaliyetlere bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin yanında bulunan, geri dönüşümün sağlanması ve elektrik enerjisi üretilmesi için faaliyet gösteren biyometanizasyon tesisinden bahsetti. İlk olarak gelen atıkların ayrıştırma ünitesine alındığını ve buradan çıkan organik atıkların Biyometanizasyon Tesisi’ne gönderildiğini söyleyen Çakın; “Burada gerçekleştirilen çürüme işleminden sonra meydana gelen gazlar, gaz depolama balonunda toplanıyor. Tesisimizde bu gazlardan elektrik üretimi yapılıyor. Günlük olarak ortalama 52 MW elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi. Tesiste şu anda günlük olarak ortalama 300 ton atığın işlendiğini de sözlerine ekleyen Başkan Çakın, “Uşak kent sınırları dahilinde tesisimize ulaşan tüm atıkları şu anda işliyoruz. Bu sayede 6 ayda elde edilebilen metan gazı, sadece 21 günde sistemde üretilerek motorlarda enerjiye dönüştürülüyor” dedi.

Başkan Çakın, burada üretilen elektriğin elektrik dağıtım şirketine teslim edildiğini belirterek; “Böylece kilowatt başına devletten destek alıyoruz ve bunu da halkımız için hizmete dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Yakın zamanda başka bir projeyi de hayata geçirerek bu tesiste büyük bir yatırımı kente kazandırmayı hedeflediklerini belirten Mehmet Çakın; park bahçe atıklarından ve pazar yerlerindeki atıklardan kompost yaparak gübre elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Çakın, “Şehrimizde haftada beş gün farklı mahallelerimizde semt pazarı kuruluyor. Gün içerisinde satılmayan ya da çürüyen bazı meyve sebzeler bu alanlarda birikiyor. Biz bu atıkları toplayarak israf olmalarını engellemiş olacağız. Aynı zamanda bu atıkları tesisimizde işleyerek kompost gübre üreteceğiz. Bu projeyle Uşak için çift yönlü bir kazanım elde etmiş olacağız. Üreteceğimiz gübreler sayesinde de toprağın bereketi olan gıdalar yine kentimizin toprağına değer katmış olacak. Projemiz şu anda gelişim aşamasında. Çok yakında bununla ilgili güzel haberleri de inşallah halkımızla paylaşacağız” diyerek müjde verdi.