Uşak’ta arı üreticilerine toz şeker desteği verildi

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve desteklemeye tabi kovanı olan arıcılara, kristal toz şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Uşak Arı Yetiştiricileri Birliğinin talebi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde arı üreticilerine 27 ton şeker dağıtılacak.

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından web sayfasından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın desteğiyle İl Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünce temini yapılan 540 çuvaldan oluşan toplamda 27 ton kristal toz şeker, İl Müdürümüz Nihat Ağan, Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız ve Bal Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Gündüz’ün katılımlarıyla Uşak Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı 39 arıcıya dağıtıldı” ifadesi kullanıldı.