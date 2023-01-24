Uşak’ta aranan 41 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 74 şahıstan 41’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 27 bin 332 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 74’ünün arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 41 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.