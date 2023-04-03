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Uşak’ta aranan 34 şüpheli tutuklandı

UŞAK’TA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANMASI OLDUĞU BELİRLENEREK YAKALANAN 56 KİŞİDEN 34’Ü ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

UŞAK 03.04.2023, 19:01
Uşak’ta aranan 34 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 56 kişiden 34’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 20 bin 374 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 56’sının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 34 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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