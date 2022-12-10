Uşak’ta aranan 27 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 49 şahıstan 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 26 bin 103 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 49’unun arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 27 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.