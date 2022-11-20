Uşak’ta aranan 22 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda aranan 44 şahıs yakalanırken 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 379 şahıs sorguladı. Sorgulanan şahıslardan 44’ünün aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 22 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.