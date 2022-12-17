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Uşak’ta 976 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 976 sürücüye idari para cezası kesilirken, 27 araç trafikten men edildi.

UŞAK 17.12.2022, 09:16
Uşak’ta 976 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 976 sürücüye idari para cezası kesilirken, 27 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 5 bin 906 araç kontrol edildi. 976 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 27 araç da trafikten men edildi.

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