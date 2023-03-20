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Uşak’ta 951 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 951 sürücüye idari para cezası kesilirken, 22 araç trafikten men edildi.
UŞAK 20.03.2023, 09:26
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 951 sürücüye idari para cezası kesilirken, 22 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 164 araç kontrol edildi. 951 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 22 araç trafikten men edildi.