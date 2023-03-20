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Uşak’ta 951 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 951 sürücüye idari para cezası kesilirken, 22 araç trafikten men edildi.

UŞAK 20.03.2023, 09:26
Uşak’ta 951 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 951 sürücüye idari para cezası kesilirken, 22 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 164 araç kontrol edildi. 951 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 22 araç trafikten men edildi.

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