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Uşak’ta 945 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 945 sürücüye idari para cezası kesilirken, 19 araç trafikten men edildi.

UŞAK 12.12.2022, 09:58
Uşak’ta 945 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 945 sürücüye idari para cezası kesilirken, 19 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 263 araç kontrol edildi. 945 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 19 araç da trafikten men edildi.

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