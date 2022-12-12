Son Dakika
Uşak’ta 945 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 945 sürücüye idari para cezası kesilirken, 19 araç trafikten men edildi.
UŞAK 12.12.2022, 09:58
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 945 sürücüye idari para cezası kesilirken, 19 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 263 araç kontrol edildi. 945 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 19 araç da trafikten men edildi.