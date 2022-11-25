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Uşak’ta 923 araç sürücüsüne ceza kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 923 sürücüye idari para cezası kesilirken, 72 araç trafikten men edildi.
UŞAK 25.11.2022, 14:44
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 923 sürücüye idari para cezası kesilirken, 72 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 166 araç kontrol edildi. 923 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 72 araç da trafikten men edildi.