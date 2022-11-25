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Uşak’ta 923 araç sürücüsüne ceza kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 923 sürücüye idari para cezası kesilirken, 72 araç trafikten men edildi.

UŞAK 25.11.2022, 14:44
Uşak’ta 923 araç sürücüsüne ceza kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 923 sürücüye idari para cezası kesilirken, 72 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 166 araç kontrol edildi. 923 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 72 araç da trafikten men edildi.

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