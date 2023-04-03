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Uşak’ta 921 sürücüye para cezası kesildi
UŞAK’TA TRAFİK POLİSLERİNİN YAPTIĞI UYGULAMADA 921 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN, 16 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
UŞAK 03.04.2023, 19:01
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 921 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 417 araç kontrol edildi. 921 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi.