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Uşak’ta 921 sürücüye para cezası kesildi

UŞAK’TA TRAFİK POLİSLERİNİN YAPTIĞI UYGULAMADA 921 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN, 16 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

UŞAK 03.04.2023, 19:01
Uşak’ta 921 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 921 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 417 araç kontrol edildi. 921 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi.

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