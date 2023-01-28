Uşak’ta 920 öğrenci Kış Okulları’nda kurs görüyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde öğrencilerin kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için; bilim, sanat, matematik ve yabancı dil olmak üzere 4 alanda, hayata geçirilen “Kış Okulları” Uşak’ta başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen “Kış Okulları” kapsamında Uşak’ta 33 kurs merkezinde toplam 920 öğrenci kurslara katılıyor. Bilim, sanat, matematik ve yabancı dil bölümlerinde kurs gören öğrenciler, bu 4 alanda eğlenceli ve yenilikçi yaklaşımlarla kurs görüyorlar.

“Öğrenciler toplam 40 saat kurs alacak”

İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Şahin, yarıyıl tatilinde başlayıp tatil boyunca devam edecek olan Kış Okulu Kurslarını yerinde incelemek için Hasan Hilmi İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Şahin; “Bakanlığımız yarıyıl tatilinde öğrencilerimizin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla okullarımızda İngilizce, Matematik, Bilim, Sanat alanlarında kurslar başlattı. Öğrencilerimiz bir yandan öğrenme kayıplarını telafi ederken bir yanda da düşünen, sorgulayan, keşfeden, araştıran bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik etkinlikler yapmaktadır. Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenen gruplarda etkinlikler yapılıyor. 21 Ocak’ta başlayan ve 5 Şubat’a kadar devam edecek olan uygulama ile öğrenciler, iki haftada toplam 40 saat kurs almaktadırlar” ifadelerini kullandı.