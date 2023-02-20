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Uşak’ta 870 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 870 sürücüye idari para cezası kesilirken, 21 araç trafikten men edildi.
UŞAK 20.02.2023, 12:23
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 870 sürücüye idari para cezası kesilirken, 21 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 12 araç kontrol edildi. 870 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 21 araç trafikten men edildi.