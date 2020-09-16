Uşak’ta 80 bin TL’lik reçine esrar ele geçirildi
ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLE UŞAĞA SEYAHAT EDEN ÜÇ ERKEK KARDEŞİN ÜZERLERİNDEN 80 BİN TL DEĞERİNDE REÇİNE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
Şehirler arası otobüsle Uşak’a seyahat eden üç erkek kardeşin üzerlerinden, 80 bin TL değerinde reçine esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından elde edilen istihbarat doğrultusunda, şehirlerarası otobüsle Uşağa uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı öğrenildi. Şeker Fabrikası karşısında bulunan uygulama noktasında şahısların içerisinde bulunduğu otobüs tespit edilerek durduruldu. Araç içerisinde bulunan M.D., V.D. ve B.D. kardeşlere, narkotik madde aramalı köpeği Lito ile yapılan aramada bir poşet içerisinde piyasa değeri 80 bin TL olan 410 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince göz altına alındı. Emniyetteki işlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıslardan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken V.D. ve M.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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