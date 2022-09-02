Uşak’ta 78 yeni doktor göreve başlıyor

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından 31’i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne olmak üzere 78 yeni doktor ataması yapılacağını duyurdu.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu yazılı açıklamada 31’i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne olmak üzere kente 78 yeni doktor ataması yapılacağını ve bu doktorların Eylül ayı içerisinde göreve başlamalarının beklendiği belirtti. Yapılan yazılı açıklamada “Bakanlığımızca devlet hizmet yükümlülüğü kurasında 31’i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne olmak üzere tüm ilimize 78 yeni doktor ataması yapılacaktır. Eğitim ve araştırma hastanemize romatoloji, plastik cerrahi, çocuk psikiyatristi, göğüs hastalıkları ve çocuk hastalıkları branşları başta olmak üzere 31 doktor ataması yapılacaktır. İlimize ataması yapılacak yeni hekimlerimizin Eylül ayı içerisinde görevlerine başlamaları planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.