Uşak’ta 64 bin kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta 55 bin 820 adet kaçak dolu makaron ve 9 bin kaçak boş makaron ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda 1 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbaratlar doğrultusunda kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 55 bin 820 adet kaçak dolu makaron ve 9 bin kaçak boş makaron ele geçirildi. Ayrıca ev sahibi olan bir kişi de ekiplerce gözaltına alındı.