banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Uşak’ta 62 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

Uşak’ta 62 öğrenci İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık eğitiminin tamamladı.

UŞAK 22.08.2022, 10:19
Uşak’ta 62 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

Uşak’ta 62 öğrenci İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık eğitiminin tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde Uşak İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimi düzenlendi. 62 öğrenci düzenlenen eğitimi tamamladı. Hafızlığı tamamlayan öğrenciler için Uşak Üniversitesi Konferans Salonu’nda öğrenciler için Hafızlık Merasimi düzenlendi. Düzenlenen merasime Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Müftümüz Kazım Güzel katıldı. Merasimde edilen duaların ardından protokol üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu