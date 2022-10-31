Uşak’ta 600 milyonluk dönüşüm projesi

Uşak’ta çay kenarında bulunan Kapalı Pazaryeri, Ayakkabıcılar Çarşısı ve eski otogar alanında işyeri bulunan esnaflar, yapılması düşünülen modern alış veriş merkezi hakkında bilgilendirildi.

Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile bölgede işyeri bulunan esnaflar katıldı. Toplantıda çarşamba pazarı, ayakkabıcılar çarşısı ve eski garaj mevkiinde yapılması hedeflenen dönüşüm projesi hakkında bilgiler esnafla paylaşarak esnafın sorularını yanıtlanırken aynı zamanda bölgenin kazanacağı değer de vurgulandı. Esnafın bulunduğu toplamda 36 bin metrekarelik alana 2 katlı bir AVM’nin yanı sıra otopark, spor alanı, gezi alanı ve yeşil alanların yapılmasının planlandığı açıklandı. İşyerlerinin 2 yıl içerisinde teslim edileceği açıklanan alanda 18 ay içerisinde kira yardımı da taahhüt edildi. Öte yandan toplantıda Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da bölge esnafına, işyeri teslim edilirken tapu harcı, ev ruhsat harcı gibi konularda yardımcı olunacağını, gerekirse bu tür masrafların alınmayacağını belirtti. Yeni yapılması düşünülen modern AVM Projesinin toplam maliyetinin 600 milyon TL civarında hesaplandığı, bu bedelin 150 milyon TL’sinin Uşak Belediyesi tarafından karşılanacağı, 100 Milyon TL’sinin Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından karşılanacağı, kalan 350 milyon TL’nin de uygun taksitlerle bölgede işyeri bulunan esnaflardan tahsil edileceği öğrenildi.