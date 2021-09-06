banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Uşak’ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında aşılamaların artması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme süreci başlamıştı. Normalleşme kapsamında bugün okullarda uzun sürenin ardından yüz yüze eğitim başladı ve Uşak’ta toplamda 60 bin 81 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

UŞAK 06.09.2021, 09:02
Uşak’ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında aşılamaların artması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme süreci başlamıştı. Normalleşme kapsamında bugün okullarda uzun sürenin ardından yüz yüze eğitim başladı ve Uşak’ta toplamda 60 bin 81 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Türkiye genelinde vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Bugün itibariyle yurtta okullarda yüz yüze eğitim başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin başlamasıyla Uşak’ta 60 bin 81 öğrenci okul yolunu tuttu. Uşak merkezde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda velilerin kapıda yoğunluk oluşturmalarına izin verilmezken okulda arkadaşlarıyla buluşan öğrencilerin ise yaşadıkları mutluluk adeta yüzlerinde göründü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0