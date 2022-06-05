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Uşak’ta 49 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 70 aranan şahıs yakalanırken 49 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK 05.06.2022, 12:45
Uşak’ta 49 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 70 aranan şahıs yakalanırken 49 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 22 bin 584 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 70 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 49 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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