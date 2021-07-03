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Uşak’ta 42 araç trafikten men edildi

Uşak’ta trafik ekiplerince yapılan çalışmalardan 9 bin 162 araç ekipler tarafından incelenirken 42 araç trafikten men yedi. Öte yandan bin 870 araç sürücüsüne de idari para cezası kesildi.

UŞAK 03.07.2021, 18:35
Uşak’ta 42 araç trafikten men edildi

Uşak’ta trafik ekiplerince yapılan çalışmalardan 9 bin 162 araç ekipler tarafından incelenirken 42 araç trafikten men yedi. Öte yandan bin 870 araç sürücüsüne de idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uşak’ta geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalardan 9 bin 162 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 42 tanesi farklı gerekçelerle trafikten men edildi. Ayrıca bin 870 araç sürücüsüne de farklı nedenlerle idari para cezası kesildi.
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