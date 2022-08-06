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Uşak’ta 41 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 52 aranan şahıs yakalanırken 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK 06.08.2022, 17:38
Uşak’ta 41 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 52 aranan şahıs yakalanırken 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 18 bin 264 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 52 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 41 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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