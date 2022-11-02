Uşak’ta 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak’ta çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde düzenlediği uygulamalarda şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 86 gram metamfetamin, 3 gram kokain ve hassas 27 gram esrar araçta bulunan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheli B.O., H.A., H.K., ve H.T. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.