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Uşak’ta 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
Uşak’ta 182 gram metamfetamin ve 26 gram kokainle yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UŞAK 08.11.2022, 17:50
Uşak’ta 182 gram metamfetamin ve 26 gram kokainle yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 182 gram metamfetamin ve 26 gram kokainle birlikte 4 kişi de gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.